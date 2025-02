Noleggio con conducente: "Ora le regole"

Le posizioni restano distanti. Dopo l’incontro tra il Comune di Ponsacco e le associazioni di categoria sul nuovo regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente, Confartigianato ribadisce la propria posizione: "Non siamo contrari al rilascio di nuove licenze Ncc, ma prima bisogna essere certi che coloro che hanno già l’autorizzazione dal Comune di Ponsacco operino effettivamente sul territorio", dice Filippo Novi, presidente di Ncc-Confartigianato.

Attualmente, nel Comune sono attivi sei operatori con autorizzazione comunale. Tuttavia, secondo quanto riportato dai vicepresidenti di Ncc-Confartigianato, Massimiliano Corbo e Roberto Lucarelli, il Comune stesso "ha dichiarato di non avere notizie su tre di questi operatori, i quali sembrerebbero esercitare la loro attività avendo la base operativa in altre città italiane".

"Bisogna essere certi che coloro che hanno già i titoli autorizzativi rilasciati abbiano effettivamente autorimesse nel comune di Ponsacco e che quindi espletino i servizi Ncc con partenza e rientro nel Comune di appartenenza e che non operino in pianta stabile in altre provincie; chi non rispetta tale regola, tra l’altro, provoca tensione tra le categorie Taxi e NCC e favorisce le multinazionali che operano a discapito delle aziende artigiane del territorio".

A supporto di questa richiesta, Confartigianato cita una recente sentenza del Consiglio di Stato – spiega una nota – che "conferma il principio secondo cui il servizio di noleggio con conducente deve essere considerato un servizio reso alla comunità locale, rispettando quindi un vincolo territoriale". Inoltre, Confartigianato evidenzia la necessità che il nuovo bando per le licenze sia strutturato in modo da evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro.