No cemento in zona cimiteri: "Il progresso non è questo"

PONTEDERATraffico e cemento a circondare il nuovo polo scolastico Dino Carlesi. La lista Pontedera a Sinistra, rappresentata in consiglio dalla consigliera Denise Ciampi, punta i piedi contro la lottizzazione prevista nella zona tra i cimiteri e la scuola di recente costruzione. E prepara un’istanza di annullamento da presentare alla Regione Toscana. "Siamo sempre più convinti – dicono – che la città di Pontedera debba liberarsi da una filosofia e da un modo pensare che da troppo tempo viaggia lungo l’asse progresso-cemento, adeguandosi invece ad un’idea di comunità, ambientalmente sostenibile, atta a lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi un ambiente resiliente rispetto alle sfide climatiche che abbiamo di fronte". Ci si riferisce alla nuova lottizzazione prevista ai cimiteri, che prevede la realizzazione di una struttura di media vendita affiancata da un punto di somministrazione alimenti e bevande del genere fast food. "Va in questa direzione – proseguono – la nostra avversione, portata in Consiglio nei mesi scorsi, alla grande lottizzazione di fronte al cimitero, alla quale, dopo le discussioni consiliari, ci opporremo anche attraverso un’istanza di annullamento da presentare direttamente alla Regione Toscana, grazie al coinvolgimento importantissimo dell’avvocato Luca Scarselli dell’Unione Inquilini, in rispetto dell’articolo 39 del decreto della Presidenza della Repubblica del 06.06.2001". Sono diverse le criticità a riguardo che la consigliera Ciampi ha fatto presente durante il Question time del 30 dicembre scorso. È stato evidenziato che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri "può essere disposta solo per interventi che rivestano preminente interesse pubblico, quindi non per interessi commerciali privati; inoltre si è fatto notare che "i servizi previsti, di cui non si avverte la necessità data la numerosità delle strutture di vendita presenti a Pontedera, portano ulteriori, consistenti flussi di auto in una zona in cui è già presente un traffico notevole, che produce inevitabilmente un’aria insalubre (CO2 ma anche polveri sottili), peggiorando le condizioni ambientali in cui ragazzi e ragazze che frequentano il Polo Carlesi trascorrono buona parte del giorno"; ed infine ci si oppone all’idea che "venga colato ancora cemento, consumando ulteriore suolo vergine e aumentando i rischi alluvionali di cui come cittadini abbiamo già fatto esperienza a nostre spese". Pontedera a Sinistra propone di realizzare in quest’ara un parco o un piccolo bosco urbano contiguo alla scuola.Il tema sarà affrontato dalla lista Pontedera a Sinistra anche questa sera, alle 18.30, al circolo Arci di Santa Lucia. Verrà fatto un punto sui primi sei mesi di attività politica della lista a cui seguirà un’apericena.