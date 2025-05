"No alla base militare". Marcia e incontro

PONTEDERA

Contro la nuova base militare domani a Pontedera una "Giornata di attivazione" promossa dal movimento No Base. Alle 17 "passeggiata di monitoraggio" nei pressi della Tenuta Isabella (incrocio tra via Bientinese e via di Gello Ovest) e alle 19 approfondimento sul progetto nei locali del circolo Operario Arci di Fornacette (via Tosco Romagnola 200).

"Il movimento No Base invita a partecipare ad una giornata di attivazione contro il nuovo progetto della base militare, presso la tenuta Isabella a Pontedera perché il nostro territorio torni ad essere un luogo di pace e non un avamposto di guerra – si legge in un comunicato del movimento – L’appuntamento è per domani, sabato 24 maggio, alle 17, presso l’ingresso della tenuta Isabella, per una ’passeggiata di monitoraggio’ della durata approssimativa di un’ora, dalle 17,30 alle 18,30. Avremo modo di conoscere e apprezzare il valore di un’area agricola e ricettiva che, secondo il progetto, sarebbe cancellata per fa posto ad una pista di addestramento per i mezzi militari, con tanto di ’muro parapalle per esercitazioni a fuoco’, e un poligono di tiro da 500 metri, infrastrutture militari destinate a reparti speciali impegnati in missioni di guerra all’estero, dall’Africa all’Est Europa, per una previsione di spesa pubblica, che include la base militare del Cisam a Pisa, di 520 milioni di euro. Al termine della passeggiata, alle 19, ci trasferiremo al circolo Operaio Arci di Fornacette per un approfondimento sul progetto e sui rischi che rappresenta per il territorio".

"Invitiamo che, come noi, pensa a quante case popolari, ospedali, scuole, spazi pubblici si potrebbero costruire o ristrutturare con 520 milioni di euro, a unirsi al movimento e prendere parte alle nostre iniziative – l’appello del movimento No Base – Invitiamo associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, movimenti e chiunque abbia a cuore i valori di pace, uguaglianza e salvaguardia dell’ambiente".