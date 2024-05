No al tabacco. Screening gratuiti

Sabato 1 giugno in occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, a Peccioli all’Incubatore di Impresa si tiene l’open day "Guadagnare in salute". Presenti medici ed esperti a disposizione per informare e motivare al percorso di disassuefazione e per effettuare screening gratuiti. Previste anche mostre, visione di filmati, attività con gli studenti, dimostrazioni attiva e partecipazione a attività di yoga e attività fisica adattata. Evento promosso dalla Asl Nord Ovest e la Sds Alta Val di Cecina-Valdera su iniziativa della casa della salute La Rosa di Terricciola.