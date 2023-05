Neonato muore dopo 24 ore dal parto

Pontedera, 13 maggio 2023 – «La Asl Toscana nord ovest, in relazione all'inatteso decesso, a 24 ore dal parto, del neonato venuto alla luce all'ospedale Lotti di Pontedera, ha prontamente avviato un'analisi interna per appurare il reale svolgimento dei fatti e ha segnalato l'evento alla gestione del rischio clinico regionale».

Lo rende noto l'azienda sanitaria commentando la notizia pubblicata stamani dal quotidiano Il Tirreno della morte di un neonato avvenuta all'ospedale di Pisa dopo un problema riscontrato subito dopo la nascita a Pontedera.

«L’Asl - conclude la nota - esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il terribile lutto che l'ha colpita. L'autopsia potrà portare ulteriori elementi su cosa possa aver determinato l'esito infausto«.