Nel segno della sostenibilità Arriva Geronimo Stilton "Bastano semplici gesti"

di Sarah Esposito

Il topo giornalista più famoso del mondo, Geronimo Stilton, incontrerà i ragazzi alle 15.30 alla biblioteca di Peccioli.

Geronimo, cosa ci fa a Peccioli?

"Per mille mozzarelle! Non potevo scegliere posto migliore per inaugurare il mio tour sulla sostenibilità! Una cittadina così bella, immersa in questo meraviglioso paesaggio e così impegnata sul tema, con sistemi e opere d’avanguardia per proteggere e valorizzare la nostra amata Terra! Squit! Sono più che onorato di essere qui e di incontrare i bocconcini di grana!"

Sostenibilità, lei insegna che tutti possono fare la differenza. Qual è il messaggio che vuole mandare?

"Prima di tutto, ci tengo a dire che mi sono documentato molto sull’argomento e ho scoperto che anche nel mio mestiere posso fare la differenza, verificando tutte le informazioni per diffondere solo notizie corrette. E poi, bisogna pensare che bastano semplici gesti quotidiani per aiutare l’ambiente: scegliere, ad esempio, confezioni di cibo riciclabili quando si fa la spesa; ricordarsi di spegnere la luce quando si esce da una stanza; fare la raccolta differenziata (che può rivelarsi anche un gioco divertente, squit!); muoversi spesso a piedi o in bicicletta (quando possibile!), che ci aiuta ad apprezzare meglio le bellezze che ci circondano, e molto altro ancora!".

Nel suo ultimo libro racconta l’incontro con il Piccolo Principe. Che ruolo ha per lei l’amicizia?

"Squit! Che domanda stratopica! Tutte le avventure che vivo e che ho vissuto non sarebbero state le stesse senza le mie amicizie e la mia famiglia. Sono loro che arricchiscono i momenti belli e mi supportano in quelli difficili, ma non solo: riescono a rendere grandi le piccole cose. In un certo senso, penso che l’amicizia sia quel pizzico di magia che rende speciale qualsiasi cosa, se fatta insieme".

Cosa ha imparato da questa nuova avventura?

"Il piccolo Principe è uno dei libri che ho amato di più e incontrarlo è stata un’esperienza stratopica, che ho voluto raccontare in questo nuovo libro, Il mio amico Principe. Mi ha insegnato che solo con l’aiuto di chi ti vuole bene puoi realizzare i tuoi sogni".

Quando potremo leggere la prossima avventura?

"Verranno moltissime avventure in futuro, ma vorrei parlarvi di una in particolare, proprio perché parliamo di sostenibilità. Con mia sorella Tea di recente abbiamo firmato uno scoop per il nostro giornale, l’Eco del Roditore, in cui denunciavamo dei roditori che illegalmente inquinavano la nostra isola. Ho raccontato tutto nel mio nuovo libro, Geronimo contro Tea".