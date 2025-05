Giochi dei rioni Trionfano Casina e Gorina

I rioni Casina e Gorina si sono divisi la posta in palio nell’edizione numero 48 dei Giochi dei Rioni a Casciana Terme. Due lunghi fine settimana che hanno colorato di passione e di vitalità la città termale che in occasione della festa del patrono unisce tutte le anime del paese, anime divise dal campanilismo e dall’attaccamento al proprio rione, in un unico spirito denso di competizione, all’insegna comunque della lealtà e della sportività. Ai blu della Casina è andato il premio per la migliore sfilata. Il tema sviluppato è stato El dia de los Muertos, la tradizionale celebrazione messicana dei defunti, rivisitata in una narrazione poetica e visivamente forte. Ambientata tra altari, fiori, oltre quattromila rose arancioni, musiche e scheletri colorati. I temi che hanno ispirato le altre sfilate, sono stati la Sinfonia del corpo umano per la Gorina, il Carnevale cinese per il Centro e il Respiro della Savana per il Pietraia. I verdi della Gorina si sono invece imposti nei giochi che hanno catturato interesse ed emozioni fino a notte inoltrata. Quando come al solito la spettacolare gara dei carretti ha decretato il vincitore finale. A dare la vittoria al rione Gorina oltre la determinazione, un piccolo incidente che ha coinvolto all’arrivo dei carretti i rioni Casina e Pietraia e la penalizzazione del rione Centro nel gioco del Palo della cuccagna. Al termine comunque vincitori e vinti hanno fatto festa per ribadire ancora una volta l’importanza della festa per l’intera comunità.

"La Festa dei Rioni si conferma un momento speciale per tutta Casciana Terme – ha detto Paolo Bernardini presidente dell’associazione Tre Maggio – una festa capace di unire spirito competitivo e sentimento di appartenenza. Tra giochi e sfilate, cene rionali e serate in piazza – ha aggiunto Bernardini – l’intera comunità ha vissuto dieci giorni intensi all’insegna della festa, dell’amicizia e della creatività".

E dell’impegno quotidiano, giacché per realizzare i carri e le coreografie delle sfilate è indispensabile il lavoro di tanti compaesani che giorno e anche parte della notte si dedicano con passione e volontà al loro allestimento. Un lavoro corale che alla fine premia un solo rione, ma che rende felici e dà soddisfazione anche a tutti gli altri.

Giuseppe Pino