Nel Nuovo Montale le classi del triennio

PONTEDERAOggi è il tanto atteso giorno dell’apertura del Nuovo Montale. Così la "geografia" dell’istituto che comprende i licei linguistico, scienze umane tradizionale e scienze umane economico sociale non sarà più distribuita in varie zone della città, ma nel solo Villaggio Scolastico. Da una parte all’altra di via Salcioli dove resta l’attuale sede centrale e, di fronte, il nuovo e modernissimo edificio. Ma quali sono gli studenti e le studentesse che occuperanno i locali appena costruiti e arredati? S tratta di tutte le classi del triennio dei tre indirizzi. Quindi, terze, quarte e quinte del lunguistico e dei due indirizzi delle scienze umane da domani troveranno posto nella nuova scuola. Le prime e le seconde di tutti e tre gli indirizzi, invece, sono dislocate nella "vecchia" sede di via Salcioli. Già chiuse e dismesse le sedi di via Puccini e Palazzo Blu.

Il futuro della vecchia scuola di via Puccini è in mano al Comune che è proprietario. Tra le ipotesi una nuova destinazione o la vendita. Palazzo Blu, invece, è un edificio di proprietà privata. La Provincia di Pisa – che ha la responsabilità delle gestione degli edifici destinati agli istituti Secondari di secondo grado – ha già fatto sapere che manterrà in essere il contratto di affitto fino alla scadenza e che effettuerà tutte le valutazioni nell’eventualità dovesse esserci la necessità di mantenerne l’utilizzo anche in previsione delle iscrizioni nei prossimi anni. Con il Nuovo Montale il liceo linguistico e scienze umane – che conta poco più di 1.350 iscritti – lascia tutte le varie sedi e dislocazioni provvisorie di cui ha avuto bisogno negli ultimi anni e che sono state sempre messe a disposizione dalle altre scuole a testimonianza della consolidata collaborazione tra dirigenti e docenti dei vari istituti.