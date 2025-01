Ncc, incontro all’Unione Valdera: "Stop alla concorrenza sleale"

Nei giorni scorsi nella sede dell’Unione Valdera a Pontedera, si è svolto un incontro cruciale per gli operatori artigiani del settore NCC (Noleggio con Conducente). Sul tavolo, temi centrali come il contrasto all’abusivismo, la concorrenza sleale e la necessità di semplificare le procedure burocratiche.

Il primo argomento trattato è stato il fenomeno dell’abusivismo, che rappresenta una sfida crescente per gli Ncc. Secondo i rappresentanti di NCC-Confartigianato, in Valdera opererebbero veicoli registrati come “uso proprio” che svolgono attività illegali, oltre a strutture ricettive e agenzie di viaggio che forniscono servizi di trasporto non autorizzati ai propri ospiti e clienti. Di fronte a questa problematica, la presidente dell’Unione Valdera si è impegnata a coinvolgere il comandante della polizia municipale per affrontare la questione.

Un altro tema discusso è stato quello delle procedure amministrative, spesso percepite come eccessivamente complesse e lente, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei nulla osta. Sul tema si sono espressi Filippo Novi, presidente NCC-Confartigianato Pisa, e Massimiliano Corbo, vice presidente: "Il vicepresidente dell’Unione con delega alle attività produttive, Cristiano Alderigi, ci ha assicurato l’impegno per accelerare i procedimenti più urgenti. Questo è un passo importante per ridurre i tempi e supportare gli operatori".

La presidente Arianna Buti ha, inoltre, sottolineato l’importanza del dialogo con le associazioni di categoria per affrontare le criticità del settore: "È stato un primo incontro molto proficuo con NCC-Confartigianato, che segna l’inizio di un percorso di collaborazione".