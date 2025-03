Nasce l’Università popolare: "Aperta a tutti e apolitica. Confronto fra generazioni"

MONTOPOLITerza età o tempo libero sarebbero state definizioni comunque restrittive. Così è stato scelto il nome di Università Popolare, aperta a tutti, a tutte le età e a tutti i saperi e a tutti i livelli di istruzione. Senza obbligo di frequenza e senza esami, laica e apolitica. E’ stata presentata ieri l’Università Popolare Ignazio Donati, uomo di grande cultura, studioso della storia locale, più volte sindaco e autore di un compendio di oltre mille pagine tutte scritte a mano conservato nell’archivio storico. Il consiglio dell’Università Popolare è composto da Paolo Tinghi (presidente), Serena Nazzi (vicepresidente), Paola Marchetti (segretaria), Moreno Costagli (tesoriere), Riccardo Bianchi, Sonia Capitani, Marzio Gabbanini, Silvia Pieracci e Guido Valtancoli. Per iscrizioni, chiarimenti, informazioni rivolgersi alla biblioteca comunale (sede dell’Università Popolare) o inviare una mail a [email protected]. Il presidente Tinghi ha consegnato la tessera numero uno alla sindaca Linda Vanni. Presenti molte persone in sala consiliare, tra chi è già iscritto e chi già ieri ha versato la quota di iscrizione di 20 euro annui.

"Ringrazio l’assessore Marzio Gabbanini per aver avuto questa intuizione perfetta – ha detto la sindaca Linda Vanni – Perfetta perché come comunità abbiamo bisogno di spazi di socializzazione e per il confronto tra generazioni. L’auspicio è che contribuisca al benessere sociale e individuale delle persone. Ringrazio coloro che hanno aderito, in particolare Paolo Tinghi che ha messo a disposizione la sua energia e la sua cultura". L’assessore Gabbanini parla di "un ulteriore tassello al già articolato mosaico di realtà culturali presenti a Montopoli". "È un impegno importante da parte del Comune – ancora Gabbanini – per il sostegno economico ma soprattutto per lo stimolo dato affinché potesse nascere". "Sarà una scuola vera e propria, non una passerella di conferenzieri – ha spiegato il presidente Tinghi – Nello studiare il programma per i primi mesi ci siamo concentrati su quello che è il nostro spazio e il nostro tempo. Faremo visite guidate a Montopoli e Firenze il sabato e lezioni sul Rinascimento fiorentino il mercoledì". Sabato 15 visita alla Pieve di Montopoli con la guida di don Luciano Niccolai. Sabato 5 aprile inaugurazione dell’anno accademico con una lezione di Antonio Guicciardini Salini su Ignazio Donati.

g.n.