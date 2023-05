Nasce il magazine tutto dedicato alla sostenibilità

Nel primo magazine italiano interamente dedicato alla sostenibilità c’è anche un pezzo del Comprensorio. Gruppo EcoEridania – guidata dal presidente Andrea Giustini – azienda leader a livello europeo nel settore ambientale, è diventato editore ed ha fondato, insieme al co-editore Edizioni Este, la prima rivista italiana esclusivamente dedicata questa importante tematica: I,WE – Inclusion, Welfare, Environment. E del Gruppo EcoEridania fa parte anche Tecnoambiente Spa di Ponte a Egola, azienda specializzata nello smaltimento e nell’avvio al recupero di tonnellate di scarti industriali: tra questi il sale, il legno, i metalli ferrosi, ma anche i ritagli di pelle e di cuoio per consentire la produzione i n aziende specializzate del “rigenerato di fibre di cuoio”.

Il magazine - si apprende – conterrà articoli accademici, pagine di approfondimento, interviste a personaggi chiave del mondo della sostenibilità, esempi virtuosi e rubriche.

L’obiettivo – è stato spiegato durante la presentazione a Milano – è inserirsi nel panorama nazionale come il luogo di riferimento in cui poter trovare risposte, approfondimenti, spunti di riflessione autentici e caratterizzati da una forte componente oggettiva e scientifica, su tutti i colori della sostenibilità. Nel corso del suo primo anno di vita, il 2023, I, WE sarà pubblicata in 4 numeri a cadenza trimestrale, e il ricavato degli abbonamenti sarà interamente devoluto alla Fondazione EcoEridania Insuperabili; dal 2024, la rivista uscirà ogni bimestre.