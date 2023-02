Nasce Datalite, una nuova realtà per la gestione delle aziende

BIENTINA

Una nuova impresa si affaccia nel panorama provinciale. Si chiama Datalite e nasce dall’incontro della divisione gestionalierp di PC System con Altaquota, entrambi storici concessionari Zucchetti che operano in Toscana e nel centro Italia da oltre 40 anni. "La neonata azienda – spiegano i responsabili Alessandro Cipriani direzione Datalite, Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti spa, Daniela Casini, marketing manager Datalite e Francesco Morgia, area manager Zucchetti spa (nella foto) – si pone sul mercato come uno dei principali centri di competenza nel mondo dei gestionali aziendalierp Zucchetti in Italia. Il nostro obiettivo è mettere le migliori tecnologie al servizio delle piccole, medie e grandi imprese, in compliance con le soluzioni software gestionali Zucchetti, sinonimo di affidabilità ed eccellenza". Alla presentazione – nella significativa location del teatro Era di Pontedera – sono intervenute le autorità locali e provinciali. A partite dal presidente della Camera di commercio Toscana nord ovest, Valter Tamburini, che ha salutato in maniera molto positiva la nuova realtà e parlato di ripresa del settore in tutta l’area nord ovest. I numeri di Datalite sono importanti. Oltre 70 risorse, intese come personale impiegato, oltre 40 risorse tecniche (consulenti applicativi e sviluppatori software) 20 risorse dedicate al rapporto con il cliente (customer care, account e project manager), oltre 800 clienti gestiti, nel mercato delle piccole e medie imprese e della grande azienda.