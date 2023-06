Musica Un giovane talento al pianoforte

PONTEDERA

Arriva il recital pianistico di un giovane e talentuoso artista, Antonio Alessandri, vincitore del Livorno Piano Competition 2022, che ha esordito come pianista a soli 12 anni. Appuntamento venerdì 16 giugno alle 21 all’auditorium del Museo Piaggio. Il concerto del giovane pianista prevede brani di Schubert, Adés e Stravinskij. Nato a Milano nel 2006, Antonio Alesssandri è entrato in Conservatorio a 7 anni e dal 2017 è allievo del Maestro Davide Cabassi al Conservatorio di Milano. Ha frequentato masterclass con il Maestro Benedetto Lupo e con il Maestro Yaron Rosenthal.

Dal 2022 è studente della Lieven Piano Foundation di Vienna, dove studia con Professori di fama internazionale quali Andreas Steier, Lilya Zilberstein, Paul Roberts, Ronald Brautigam, Arie Vardi, Tatiana Zelikman, Ferenc Rados, Alon Goldstein e Alexei Volodin. Già primo assoluto in numerosi concorsi giovanili, tra i quali nel 2018 il Concorso Steinway Giovani Talenti, ha vinto nel 2022 tre concorsi Internazionali: Livorno Piano Competition, Premio Marizza e Premio Giangrandi-Eggmann oltre al Premio Giovani Talenti del Conservatorio di Milano. Ha tenuto concerti da solista per importanti istituzioni musicali quali La Società dei Concerti e la Società del Quartetto di Milano, Festival Pianistico di Bergamo e Brescia, Festival Mozart con i Virtuosi Italiani, Mikrokosmi di Ravenna, Società Filarmonica Ascolana, Associazione Kandinsky di Palermo, Amici della Musica di Trapani e Società dei Concerti di Piacenza. È ospite fisso a Piano City Milano. Ha esordito con Orchestra a 12 anni alla "Primavera di Baggio" di Milano con il Concerto K 413 di Mozart. Nel 2020 al Teatro Verdi di Pordenone ha registrato con il M° Cabassi il I Concerto di Beethoven in forma di lezione-concerto per RAI 5 (ancora su Raiplay). Nel 2021 debutta a Milano nella stagione del Teatro Dal Verme, con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali dove è stato invitato anche nel 202223 e nel 202324. L’evento rientra nel cartellone della rassegna ‘Pontedera Music Festival 2023’. Per le prenotazioni, che sono obbligatorie, è possibile cliccare sul sito www.museopiaggio.it.