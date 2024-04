Musica nel locale: dj non in regola e lavoratori in nero, multe per oltre 12mila euro

Castelfranco di Sotto (Pisa), 22 aprile 2024 - Blitz della guardia di finanza di San Miniato in un locale di Castelfranco di Sotto. Durante il controllo è emerso che due dj impegnati nella serata non erano in regola con la Siae, perché privi della licenza. I finanzieri hanno contestato anche l’utilizzo di brani musicali “presumibilmente scaricati in modo illecito” e privi del contrassegno Siae da parte di uno dei disc jockey, che è stato denunciato.

I dj e gli organizzatori dell’evento sono stati segnalati all’ufficio Siae per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza; elevate sanzioni per un totale di 12.683 euro, che potranno salire a 17mila se non pagate nei tempi previsti.

Durante il controllo è stata riscontrata anche la presenza di tre lavoratori intenti a gestire il flusso di ingresso al locale alla porta d’accesso, sistemare l’ambiente esterno al locale e distribuire bevande. Due sono risultati in nero, un terzo impegnato in mansioni diverse da quelli contrattuali, riscontrando per quest’ultimo la mancanza di pagamenti tracciati per diverse mensilità.