Musica Montopoli a caccia di nuovi talenti

MONTOPOLI IN VAL D’ARNOL’associazione Giubilate Internazionale Aps, in collaborazione con Blu Confine, con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d’Arno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, annuncia la quarta edizione dell’evento musicale “Montopoli musica & talenti“. Un evento che, giunto ormai al suo quarto anno, continua a rappresentare un’opportunità unica per giovani musicisti, incoraggiandoli a esprimere il proprio talento e promuovendo al tempo stesso la cultura musicale nel nostro territorio. Le iscrizioni sono aperte a gruppi, solisti e strumentisti nati dal 2000 fino al 2019, ed è inoltre prevista una categoria speciale non competitiva, denominata Senior, rivolta ai nati prima del 2000, che potranno esibirsi senza concorrere per i premi.

Le selezioni si terranno sabato 29 marzo, mentre lo spettacolo avrà luogo sabato 5 aprile al teatro Monsignor Terreni di Capanne. Saranno selezionati un massimo di 15 artisti tra le varie categorie, che avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico e competere per importanti riconoscimenti, tra cui anche: premio Fondazione CR San Miniato, una borsa di studio di 500 euro destinata alla formazione musicale del vincitore. Il premio Giubilate, che prevede un buono di 100 euro per acquisti di materiale musicale e la possibilità di esibirsi in un evento organizzato dall’associazione. Premio Blu Confine, che offrirà la registrazione gratuita di un brano presso il loro studio.

"L’evento, nato ormai quattro anni fa da un’idea ambiziosa e dalla passione condivisa per la musica, si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento per giovani talenti musicali del nostro territorio - affermano gli organizzatori – siamo molto soddisfatti di quanto realizzato, è stato un exploit di emozioni e guardiamo con fiducia e ottimismo a questa nuova edizione. Quest’anno, tra le novità, avremo la presenza del cantante Andrea Prestianni, che entrerà a far parte della giuria affiancando gli storici Maestri Fabrizio Berni e Simone Orsini. Inoltre, per la serata del 5 aprile, siamo felici di annunciare la partecipazione di WikiPedro, noto divulgatore social fiorentino".