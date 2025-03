Musica Il Festival di Pontedera sbarca su Rai5

Innovazione e coinvolgimento. Un format nuovo per fare musica di grande qualità e per abbracciare un pubblico sempre più ampio. Musical Duels è il progetto nato in seno al Pontedera Music Festival gestito a quattro mani dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio sotto la direzione artistica di Luigi Nannetti. Il format prevede e richiede un’esplicita partecipazione del pubblico, il quale è chiamato ad esprimere la propria preferenza sulle esecuzioni dei due giovani musicisti che si ‘sfidano’, di volta in volta e che vedono la sfida tra giovani musicisti nei cui curricula, così come richiesto dal bando, compaiono premi e riconoscimenti in concorsi internazionali ed incisioni di rilievo.

Il debutto dello scorso anno ha avuto grande successo e adesso sbarcherà sui canali Rai. Giovedì 27 marzo, alle ore 17.25, il Pontedera Music Festival sbarcherà infatti su Rai 5, il più importante canale televisivo nazionale dedicato alla musica. La prossima settimana andrà in onda il documentario P-Factor, una video-testimonianza del concerto registrato nell’Auditorium del Museo Piaggio il 25 maggio dello scorso anno. Il documentario racconterà un concerto d’eccezione, con protagonisti i Maestri Maurizio Baglini e Davide Cabassi, i capitani di due squadre di tre allievi ciascuna: rispettivamente Lucrezia Liberati, Paolo Herenheim e Alessandro Ciprietti nella prima e Antono Alessandri, Ilaria Cavalleri e Diego Petrella nella seconda, tutti giovani talenti under 35, già vincitori di importanti premi e concorsi internazionali.

Il documentario descriverà la peculiarità del format concertistico, quella del duello, sul cui modello erano incentrati quattro appuntamenti rientranti nell’omonimo ciclo. "Questo risultato – dice Nannetti – suggella il livello qualitativo raggiunto nei sette anni di vita del Pontedera Music Festival, che sempre più si pone come punto di riferimento per le proposte musicali sul territorio, sia in termini di eccellenza artistica, sia per la sperimentazione continua di nuove forme di coinvolgimento del pubblico". Musical Duels che tornerà anche tra la fine del 2025 e inizio 2026 con un ciclo di altri quattro duelli musicali, grazie al nuovo finanziamento del bando PerChiCrea SIAE, con il massimo del contributo possibile.