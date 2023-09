‘Musica dal mondo’ al Teatro Vittoria

L’associazione Teatro Buti ospita al teatro Vittoria un concerto di musica internazionale: ‘Musica dal mondo’ è la voce di Raquel Kurpershoek con le percussioni di Danny Rombout, accompagnati sul palco dal chitarrista di flamenco Alejandro Hurtado. Un trio dal cuore europeo vincitore del premio per la migliore musica, premio della giuria internazionale e premio Bianca d’Aponte al Festival Musica del Mondo Andrea Parodi. L’appuntamento è per domani alle 21.30 al teatro Vittoria di Cascine di Buti, Biglietto unico a 10 euro. Per le prenotazioni: 0587-724548, [email protected] e 329-1063401.