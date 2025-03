Musica contro la povertà educativa. Laboratori al via con la filarmonica

POMARANCELa musica per contrastare la povertà educativa. Hanno preso il via le attività musicali, organizzate dalla Filarmonica Puccini Pomarance, nell’ambito del progetto I like - Giovani energie naturali in Toscana presentato dal Comune di Pomarance sull’avviso pubblico Educare in Comune. Le attività musicali, la cui realizzazione è stata affidata dal Comune alla Filarmonica pomarancina, prevedono la realizzazione di laboratori di musica e canto nei tre comuni partner (Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi Marittimo) e di due eventi musicali: uno rivolto ai gruppi che hanno seguito i corsi e uno di collaborazione con i giovani partecipanti al gemellaggio dell’ambito teatrale.

La Filarmonica, con i suoi maestri e musicisti, realizzerà interventi nelle scuole, seminari di approfondimento e corsi di musica di insieme (questi ultimi anche con la collaborazione della Scuola di Musica "Alfio Benincasa" di Castelnuovo Val di Cecina). In tutte le classi delle scuole primarie e medie dei tre comuni coinvolti sono in corso di svolgimento delle lezioni interattive di presentazione e prova degli strumenti tipici dell’organico bandistico. Nelle lezioni gli alunni avranno la possibilità di ascoltare il suono degli strumenti e potranno provarli in prima persona. Infine, nel mese di giugno è prevista la realizzazione di mini campus sugli strumenti da banda con la presenza degli insegnati delle varie classi di strumento. L’evento finale sulla musica si terrà a Pomarance il 21 giugno, giorno in cui si celebra la Festa europea della musica. Per la partecipazione alle attività non è previsto alcun costo da parte degli allievi. Il progetto è promosso dal Comune di Pomarance e si realizza grazie al contributo del Dipartimento per le politiche per la famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Enti partner: Comune di Castelnuovo Val di Cecina, Comune di Monteverdi Marittimo, Istituto Comprensivo Tabarrini, Istituto Tecnico Industriale Statale Santucci, Parrocchia S.Giovanni Battista di Pomarance. Collaborano alla realizzazione delle attività: Officine Papage, Larderello Mare, Filarmonica Puccini, Idealcoop, Le Amiche di Mafalda.