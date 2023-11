Museo Guarnacci Il Notturno di D’Annunzio

Saranno aperte fino a oggi le iscrizioni al workshop con Luisa Stagni e Sebastiano Tringali "Il mio occhio è perduto. La farfalla imprigionata non c’è più’, da Notturno di Gabriele D’Annunzio, che si svolgerà al museo Guarnacci a Volterra nei giorni 1, 2 e 3 dicembre, negli orari: 1 dicembre 14:30 –17; 2 dicembre 10:30–13:30 e 14-17; 3 dicembre 10–14: nell’ambito del programma di D’Annunzio a Volterra, per la direzione artistica di Simone Migliorini. Tra i partecipanti ai workshop verranno selezionati danzatori e attori per la mise en espace di La città morta di Gabriele D’Annunzio che andrà in scena il 16 dicembre. La partecipazione ai workshop è gratuita sia per gli attori che per gli uditori. La manifestazione D’Annunzio a Volterra, sostenuta dal Mic con il patrocinio di Regione, Comune e Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, si colloca nell’ambito delle celebrazioni dei 160 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio.

È stata ideata da Simone Migliorini che ne è il direttore artistico ed è realizzata da associazione culturale Gruppo Progetto Città, festival Internazionale teatro romano Volterra, laboratorio arti sceniche "Giorgio Albertazzi" Città di Volterra, in collaborazione con M.D.A. Produzioni Danza – Roma, festival-Contemporaneo Sensibile, compagnia L’Avventuracolorata, museo Guarnacci, accademia dei Sepolti Volterra, Palazzo Ricciarelli dello Sbarba.

Il ricchissimo programma della manifestazione che comprende eventi e workshop tenuti da grandi coreografi, attori, danzatori, musicisti e cantanti lirici, quali Simon Domenico Migliorini, Aurelio Gatti, Carlotta Bruni, Luisa Stagni, Sebastiano Tringali, Paola Massoni, Stefano Adabbo, si svolge in luoghi artisticamente tra i più significativi di Volterra come il museo etrusco Guarnacci, Palazzo dei Priori, Palazzo Ricciarelli dello Sbarba, nell’ottica sempre cara all’associazione culturale Gruppo Progetto Città e al festival Internazionale teatro romano Volterra di coinvolgere la città in eventi di alto profilo culturale. Per iscrizioni e informazioni [email protected]