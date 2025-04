Museo diocesano di arte sacra. Torna visibile al pubblico un tesoro: "Si amplia l’offerta della città"

VOLTERRA

Riapre oggi uno scrigno di Volterra, il museo diocesano di arte sacra. Grazie ad un accordo siglato tra il Comune e la Diocesi di Volterra, il museo schiude da oggi al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 18.30. Questa importante raccolta di testimonianze di arte sacra, allestita nella chiesa di Sant’Agostino, potrà essere ammirata con gli stessi criteri dei principali musei di Volterra: orario e modalità di accesso saranno gli stessi del museo etrusco Guarnacci, della pinacoteca civica e di Palazzo dei Priori. La Volterra Card, il biglietto cumulativo dei musei di Volterra, da oggi permetterà così l’accesso a sette tra musei ed aree archeologiche (museo etrusco, pinacoteca, Palazzo dei Priori, teatro romano, acropoli etrusca, museo diocesano e teatro Persio Flacco). I visitatori, grazie alla proficua collaborazione degli enti, potranno adesso tornare a visitare il museo di arte sacra dove, con un nuovissimo allestimento suggestivo ed evocativo, sono conservati importanti testimonianze dell’arte sacra volterrana dall’alto medioevo fino al Settecento. La Volterra Card consentirà anche la visita al teatro Persio Flacco, che entra a far parte della rete dei musei della città.

"Con il museo diocesano e il teatro Persio Flacco si amplia l’offerta della città al visitatore che potrà vivere un’esperienza ancora più immersiva nelle innumerevoli bellezze che Volterra custodisce – spiega l’assessora al turismo Ilaria Bacci – con l’ampliamento della rete museale al museo diocesano di arte sacra e al teatro Persio ci saranno alcune variazioni nelle modalità di accesso ai musei di Volterra. Il biglietto cumulativo (Volterra Card) passa a 23 euro per il biglietto intero, mentre il ridotto sarà di 18 euro e il ridotto famiglie sarà pari a 32 euro. Il biglietto per i gruppi torna invece a 12 euro, lo stesso prezzo che aveva prima della riduzione promozionale post Covid. I biglietti di accesso ai singoli musei rimangono invariati: 10 euro l’intero, 8 per il ridotto e 6 per i gruppi. Stesso prezzo, 6 euro per le scuole". Novità importante sarà l’estensione del biglietto ridotto per giovani dai 18 ai 25 anni, finora non esistente, e la possibilità di nuove convenzioni con enti e associazioni per biglietti promozionali, come è già stato fatto, ad esempio, per la festa medievale nel cui biglietto, da quest’anno, sarà compreso l’accesso a tutti i musei inseriti nella Volterra Card.