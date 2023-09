Musei Volterra: Sciopero "La vertenza del colle seguita dal Ministero"

Domani sarà ancora sciopero dei lavoratori in appalto del sistema museale: gli operatori daranno vita a un presidio in centro dalle 10 alle 13. "Il percorso per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dei servizi museali è ancora lungo e tortuoso. Il capitolato di gara non è stato ritirato. La gara sta andando avanti - sottolineano le organizzazioni sindacali - pochi giorni fa c’è stata l’apertura delle offerte. Attendiamo la pubblicazione del verbale della seduta, per conoscere la situazione e se c‘è già l’aggiudicazione della gara. Ribadiamo che mancano dal capitolato di gara più 200 ore settimanali sia in estate che in inverno. Questo mette a rischio occupazione e salari. Ma è importante ricordare che non è solo questo dato a preoccuparci. Nel capitolato si dice di fare riferimento al contratto Federculture, ma il costo del lavoro presente nel capitolato non corrisponde al contratto in vigore. C’è una pesante formula di gradimento nello stesso articolo della clausola sociale, che già di per sé debole, è introdotta da qualcosa che sembra disegnare i lavoratori come possibili sgraditi ospiti dei musei".

La vertenza è stata inserita in un tavolo ministeriale. "Si è svolto un tavolo ministeriale in risposta alla proclamazione di sciopero nazionale dei sindacati confederali per la pesante situazione vissuta in molti luoghi della cultura d’Italia dove una app potrebbe sostituire i lavoratori delle biglietterie. Anche il capitolato dei servizi museali di Volterra prevede una riduzione del 10% dei servizi qualora dovesse essere introdotta tale app. Per questo motivo - dicono le sigle sindacali - sindacati e ministero hanno scelto di inserire anche Volterra nelle situazioni da monitorare. Lo sciopero nazionale degli appalti del ministero dei beni culturali di domani è stato ritirato per i successi ottenuti al tavolo ministeriale. Il nostro sciopero non sarà ritirato, dobbiamo proseguire con celerità il percorso di lotta, perché il tempo per noi sta per scadere".