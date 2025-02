Murales al liceo XXV Aprile. Anteprima di Skim in mostra

PONTEDERAAl liceo XXV Aprile è stato realizzato un murales dall’artista Skim con gli studenti. Si è trattato di un laboratorio didattico per disegnare una tela con uno stile iconico – "Supercinema Fantasia" – e un intervento su un muro di una struttura di servizio alla scuola, che ha trasformato lo spazio in un murales che esprime il potere dell’arte come strumento di riqualificazione e speranza. La facciata principale ospita "Consapevolezza e libertà", tema suggerito e approfondito dagli stessi ragazzi, quelle laterali i papaveri e un fungo. Al XXV Aprile c’è stata un’anteprima di quanto avverrà dal primo marzo al 5 aprile quando il Museo Piaggio ospiterà la mostra personale "Dolcevita" dell’artista Skim a cura di Riccardo Ferrucci e con il coordinamento di Filippo Lotti, prodotta da casa d’arte San Lorenzo e supportata da FuoriLuogo–servizi per l’arte. Per questa iniziativa, promossa da Fondazione Piaggio, Comune di Pontedera, Regione Toscana e Fondazione per la Cultura Pontedera, oltre alla consueta produzione dell’artista, verrà esposta una serie di opere inedite che rendono omaggio agli iconici veicoli della Piaggio (Vespa, Ape e Ciao).