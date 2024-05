Mura medievali di Volterra crollate: politici chiedono intervento urgente per la ricostruzione

Il presidente della Regione Eugenio Giani, accorso al capezzale delle mura crollate nella tarda serata di domenica scorsa, ha dichiarato: "Siamo vicini al Comune di Volterra e, appena arriveranno le perizie, interverremo con la massima urgenza per dare il nostro contributo insieme al ministero e alla soprintendenza per ricostruire e riportare alla normalità Volterra, perla della Toscana. Faccio i miei complimenti al sindaco Santi per la prontezza dell’intervento e perché è stato già individuato un luogo dove portare tutte le pietre e procedere alla loro numerazione per procedere al restauro".

E fioccano commenti politici sul caso delle mura medievali collassate. "ll governo intervenga con urgenza per mettere in sicurezza le mura storiche di Volterra e ripristinare la viabilità, sto depositando un’interrogazione parlamentare perché non possiamo lasciare sola l’amministrazione comunale: la città è paralizzata dal crollo avvenuto ieri, il sindaco ha dovuto aprire il centro storico per consentire alle auto di raggiungere la strada provinciale, bisogna fare presto per salvare la stagione turistica" lo spiega in una nota la senatrice toscana Pd Ylenia Zambito. "Il gioiello Volterra deve essere preservato nella sua interezza e quanto accaduto col crollo di parte della cinta muraria, è un campanello d’allarme - afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega - chiediamo che le istituzioni intervengano per scongiurare che si possano ripetere accadimenti di questo genere. Una ferita al prestigioso patrimonio storico che non deve essere minimizzata".