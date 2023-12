Muore nello scontro frontale. Tre feriti, interviene l’elisoccorso

Lajatico (Pisa), 21 dicembre 2023 – Un’altra tragedia della strada sulle arterie toscane. Un uomo è morto in un tragico scontro frontale a Lajatico, in provincia di Pisa. Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni (codice rosso) trasportate in ospedale con l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana.

E’ accaduto di prima mattina sulla strada statale 439, la “Sarzanese Valdera”. Saranno i carabinieri adesso a ricostruire cosa è accaduto e la dinamica dell’incidente. Le telefonate ai soccorsi dal luogo dell’incidente sono partite subito. A intervenire, il 118 con le ambulanze e appunto i militari dell’Arma insieme ai vigili del fuoco del comando di Pisa.

La scena dell'incidente di Lajatico (Luca Bongianni / Fotocronache Germogli)

Tragica la scena che si è presentata ai soccorritori. Le due auto erano semi-distrutte. Tra le lamiere c’erano i feriti e la vittima. Due persone erano su un’auto e due su un’altra. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare dai rottami dell’auto le persone per poi mettere in sicurezza i due mezzi.

Per la persona poi deceduta sono state praticate sul posto tutte le manovre rianimatorie, purtroppo inutili. I primissimi soccorsi erano stati dati da due medici che per caso sono passati dalla strada poco dopo l’incidente.

I due feriti in codice rosso sono stati trasportati con due elicotteri Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le loro condizioni sono apparse gravi. Un’altra persona coinvolta nell’incidente, in codice giallo, ha riportato conseguenze più leggere. La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. A operare, anche personale Anas che ha provveduto al ripristino.