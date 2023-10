Muore nel sonno a diciannove anni. Studente stroncato da un malore. Trovato senza vita nel letto dell’ostello

CASTELFRANCO

L’inizio di una nuova vita per studiare lontano da casa. La felicità di intraprendere il percorso universitario e soprattutto l’autonomia che tutti i ragazzi sognano. Purtroppo tutto questo è stato stroncato improvvisamente. Di notte. Nel sonno. Fabio Torromeo, 19 anni compiuti lo scorso agosto, è morto nel letto di un ostello per studenti a Roma. Ad accorgersi che il ragazzo originario della Campania, come i suoi genitori e il fratello più grande di tre anni, ma cresciuto a Castelfranco dove la famiglia si è trasferita dal 2005, giaceva esanime nel letto sono stati i compagni di camerata. Hanno subito allertato i soccorritori, ma per Fabio non c’era più niente da fare. La morte l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e ai sogni di una vita da studente universitario fuori sede che era appena cominciata. Il corpo del giovane castelfranchese è stato trasferito alla medicina legale della capitale per l’autopsia che dovrà far luce sulla causa del decesso. E’ probabile che il diciannovenne sia morto per un problema cardiaco o cerebrale. Improvviso. Che non gli avrebbe neppure dato tempo di chiedere aiuto. I carabinieri di Roma, intervenuti all’ostello dove Fabio Torromeo è deceduto, hanno avvertito i colleghi della stazione di Castelfranco che hanno avuto il tristimmo compito di avvertire i genitori, Robertino e Antonella e il fratello Davide. La mamma di Fabio è molto impegnata in parrocchia, in particolare nel coro e nel gruppo dei catechisti. La tragica notizia ha circolato velocemente a Castelfranco. Anche il sindaco Gabriele Toti, tramite il nostro giornale, si dice particolarmente colpito e addolorato della morte del diciannovenne ed esprime il cordoglio alla famiglia a nome della comunità.