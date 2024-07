Muore alla guida del Tir. Malore fatale a 45 anni

Quando sono arrivati i soccorsi per l’uomo, un 45enne, non c’era più nulla da fare: il suo cuore aveva cessato di battere rendendo vano ogni tentativo. E’ la tragedia che si è consumata ieri mattina attorno alle 9 al confine tra Vicopisano e Bientina. Un malore – secondo la prima ricostruzione dei fatti – non avrebbe lasciato scampo al camionista che è stato trovato senza vita, riverso sul volante del suo camion uscito fuori strada, in prossimità del supermercato Penny Market.

Un fuori strada che non ha coinvolto altri mezzi e che avrebbe, appunto, come causa, il malore fulminante che ha colto il 45enne mentre era alla guida facendogli perdere di conseguenza il controllo del mezzo. I soccorsi con due mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente, ma, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del camionista. La dinamica dell’accaduto e le cause della morte sono ora oggetto di indagini ed approfondimenti da parte delle autorità competenti, che cercheranno di chiarire ulteriori dettagli su quanto accaduto: c’è un uomo di 45 anni che è deceduto mentre stava lavorando. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la polizia municipale di Vicopisano per effettuare i rilievi ed rito e di legge come avviene per gli incidenti stradali.

Gli agenti della pattuglia hanno poi gestito anche il traffico – particolarmente intenso nella zona durante i giorni di lavoro – che, a causa del mezzo fuori strada e del decesso del conducente, è stato a lungo congestionato per effettuare le operazioni di soccorso ed i primi accertamenti delle autorità.