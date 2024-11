"Muffa e tapparelle rotte. Angori venga a vedere"

"La muffa è una realtà diffusa nel nostro istituto. Sebbene le tapparelle siano state sostituite nell’edificio azzurro, il problema persiste negli altri plessi. Molte aule versano in condizioni critiche, con buchi nei muri e nei controsoffitti che rendono gli spazi poco sicuri e inadeguati". Lo scrivono i rappresentanti di istituto del liceo XXV Aprile di Pontedera. "E che dire dei laboratori del liceo scientifico? – aggiungono i rappresentanti – Presidente Angori, è al corrente che alcune classi in cinque anni non hanno quasi mai l’opportunità di accedervi? E sa che ci sono studenti che sono costretti a cambiare stanza tra una lezione e l’altra perché la muffa si stacca dai muri e cade sui banchi?". "Ci dispiace profondamente che il presidente della Provincia, responsabile dell’ente che dovrebbe tutelare le nostre strutture scolastiche, neghi l’esistenza di questi problemi – concludono i rappresentanti del XXV Aprile – Probabilmente il presidente negli ultimi anni non è mai venuto a vedere le condizioni dell’edificio del liceo scientifico o del classico. Rimandare la questione al tavolo per l’edilizia scolastica del 17 dicembre è troppo tardi. Lo invitiamo a visitare il nostro istituto la prossima settimana. Sono anni che aspettiamo soluzioni mai arrivate".