Motivi tecnici kermesse rinviata

Il teatro Persio Flacco e la Fondazione Sipario Toscana comunicano che che la rassegna "Il teatro canzone di Giorgio Gaber & Sandro Luporini" prevista dal 3 al 5 novembre è rimandata per motivi tecnico- organizzativi. Le nuove date saranno comunicate su tutti i canali del teatro, i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, per informazioni sulle modalità di rimborso contattare la mail [email protected] La stagione teatrale proseguirà il 18 novembre alle 21 con lo spettacolo "Caravaggio: La passione".