Il tartufo “campione del mondo”. Primo assalto alla mostra mercato a San Miniato

San Miniato (Pisa), 12 novembre 2023 – Il primo pienone c’è già stato. Un sabato d’esordio per la mostra mercato del tartufo "baciato" da alcune occhiate di sole che hanno favorito l’afflusso di visitatori in una città, come sempre, imbandita a festa, piena di stand e attrazioni. Con sei nuovi ambasciatori del tartufo ha preso il via l’edizione numero 52 della kermesse. Una cerimonia volutamente sobria e nella quale tutti – a cominciare dalle autorità intervenute - hanno voluto ricordare le vittime delle recenti alluvioni. Ecco i nuovi ambasciatori: monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato; Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia; Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira; Maurizio Giani, direttore marketing e sviluppo nuove iniziative Herambiente.

La cerimonia – che si è tenuta all’auditorium Crédit Agricole – è stata condotta da Maurizio Bolognesi e ha goduto delle esibizioni del tenore Ezio Cenni e della soprano Rita Lazzeri. Nell’occasione un premio speciale è stato consegnato anche allo chef e fondatore di Papaveri e Papere Paolo Fiaschi, che ha recentemente vinto la prima edizione del "Tarfufo Award" ad Acqualagna, battendo in finale il collega della "rvale" Alba.

Oggi – prima domenica della festa – verranno nominati altri due nuovi ambasciatori del tartufo di San Miniato: il campione del mondo 1982 Alessandro “Spillo” Altobelli, che segnò il terzo gol contro la Germania e fece esclamare al Presidente della Repubblica Sandro Pertini la celebre frase "Ormai con ci prendono più"; e Alberto Bollini, commissario tecnico della nazionale under 20 di calcio. Al taglio del nastro tante autorità, dal sindaco Giglioli al vescovo Paccosi, il direttore di Credit Agricole Massimo Cerbai, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente della Regione Eugenio Giani: " Il tartufo – ha detto Giani – è una forza per San Miniato; la mostra è la festa di una città leader a livello regionale quando si parla di tartufo". Presenti anche Stefania Saccardi (vicepresidente Regione Toscana)e il denatore Dario Parrini. Oggi in città sono attese altre migliaia di persone.