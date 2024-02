Mostra, l’amore celebrato dall’arte

Sabato 10 febbraio alle 17 la galleria Greco Arte apre con le opere di Musante, Lodola, Meloniski, Aringhieri e Martini. Dal titolo "Amore ad Arte!" la mostra celebrerà il sentimento più speciale e forse anche il più omaggiato nella storia dell’arte: L’Amore. Protagoniste le coloratissime serigrafie materiche di Francesco Musante con le loro frasi poetiche in sottofondo, quelle pop di Marco Lodola con coppie innamorate a bordo di Vespe (che non volano!), le sognanti retouchè di Meloniski teatri di mondi romantici ed incantati, i disegni di Sara Aringhieri ricchi di delicata dolcezza e i romantici cuori in viaggio di Lola Martini. L’esposizione avrà luogo nel nuovo punto vendita aperto a San Miniato Basso.