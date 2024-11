Mostra del tartufo, il gran finale. Ultimo week end sotto la Rocca

Il tartufo 2024 è arrivato alle battute finali. Dopo due fine settimana baciati dal meteo favorevole, il prossimo e ultimo appuntamento sarà e domenica primo dicembre col terzo fine settimana della principale manifestazione cittadina e uno delle più rilevanti in Italia. La mostra mercato – quest’anno dedicata al settantesimo anniversario del ritrovamento del tartufo più grande del mondo proprio a San Miniato – si concluderà come da tradizione con le premiazioni per gli esemplari più pesanti trovati in questa stagione. Anche per la finalissima saranno oltre 100 gli espositori coinvolti, a partire dai commercianti di tartufo che avranno i loro stand in Piazza Duomo, a due passi dalla cattedrale e dalla rocca federiciana. Ecco, in tema di tartufo questa è un’annata molto difficile: la raccolta è moto scarsa e il prezzo nelle ultime settimane sono volati alle stesse. Si parte da 3mila euro al chilo per i piccolissimi e si superano i 5mila per la pepite migliori. Anche la quantità di prodotto in fiera è molto ridotta: lo scorso week end a metà pomeriggio negli stand erano rimasti pochi pezzi, qualche tartufo più grande e dal prezzo altissimo.

Da capire se, in questi giorni, i trifolai sono stati un po’ più fortunati. Ma la mostra mercato – con al centro il tartufo, naturalmente, resta comunque un grandissimo contenitore di delizie, iniziative culturali, mostre, presentazione di libri, attrazione e tanto altro ancora. Per l’ultima domenica, come da tradizione, è atteso il grande assalto. Quello finale. San Miniato Promozione e tutta la macchina organizzativa sono in pieno svolgimento per celebrare al meglio la chiusura dell’evento.

C. B.