Morto sotto il trattore, parla la famiglia Leoncini

Per la vicinanza e l’affetto dimostrato in questi giorni di grande dolore, la famiglia di Sergio Leoncini, la moglie Milvia con i figli Massimo e Tirza, ci tengono a ringraziare tutte le persone che in qualche modo hanno ricordato Sergio, morto sotto il trattore, lunedì scorso a 78 anni nella tenuta di famiglia a Forcoli. Tantissime le persone che mercoledì hanno partecipato all’ultimo saluto dove era stato appeso anche un manifesto preparato dal Gruppo culturale Il Mattone di cui Leoncini era stato anche fondatore. La famiglia in particolare ci tiene a ringraziare per la serietà, sensibilità dimostrata e per la professionalità la Misericordia di Pontedera ed i carabinieri di Palaia, oltre al sindaco Matteo Franconi per le parole e la vicinanza. Tutte dimostrazioni di affetto che hanno fatto piacere alla famiglia in un momento così difficile, come la vicinanza dei dipendenti e di tutti i clienti della pasticceria che Sergio tanto amava.