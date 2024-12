Malore fatale in piscina, muore a 51 anni mentre sta nuotando. Chi era la vittima

Peccioli, 18 dicembre 2024 – Un uomo di 51 anni, Matteo Morelli, è morto ieri sera, 17 dicembre, mentre stava nuotando all’interno della piscina comunale di Peccioli. In base a quanto appreso, si sarebbe trattato di un malore. Immediati i soccorsi, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

Morelli, molto conosciuto, era un grande appassionato di sport ed era solito allenarsi in piscina. Era anche iscritto ad una società locale e partecipava a delle gare. Si sarebbe fermato all’improvviso mentre stava nuotando, ma nemmeno l’intervento del bagnino ha evitato il peggio. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri. La salma del 51enne è stata trasportata al reparto di medicina legale a Pisa per capire le cause del decesso.

L’impianto non è stato messo sotto sequestro e risulta regolarmente aperto.