Morto Marino Toti. Colonna della vita politica e sociale

Era il "sindaco di Orentano" e faceva parte di quella generazione che ha contribuito a inventare feste, sagre, momenti di socialità e aggregazione che hanno fatto conoscere ovunque la frazione di Castelfranco. Marino Toti si è spento ieri notte. Aveva 81 anni. Vinto da una malattia che l’ha consumato nel fisico, nelle forze e infine anche nella mente. Lascia la moglie Margherita, i figli Marco e Gabriele (ex sindaco di Castelfranco), le nuore, i nipoti e, possiamo dirlo, un intero paese che ne piange la scomparsa come si trattasse di un familiare di tutti. Marino è stato tra i fondatori dell’Ente Carnevale, presidente della squadra di calcio, dei donatori di sangue Fratres, delle Acli e attivo nella banda La Ranocchia. Tra il 1975 e il 1995 è stato per dieci anni consigliere comunale per la Democrazia Cristiana e poi presidente del consiglio di circoscrizione delle frazioni. Una colonna della vita sociale e politica.

"La comunità del Partito Democratico di Castelfranco si stringe a Gabriele, Marco, Margherita e a tutti i familiari – scrive in una nota il segretario Stefano Pertici – per la perdita del caro Marino che ha dedicato la sua vita, con disinteresse e passione, alla crescita e allo sviluppo della sua amata Orentano. Lo ricorderemo sempre per la sua dedizione e il suo impegno". "Ci ha lasciato una parte importante non solo della comunità orentanese, ma di tutta la comunità castelfranchese – le parole del sindaco Fabio Mini – Ho avuto l’onore di conoscere Marino Toti negli anni ‘90 quando mio fratello entrò in comune come consigliere insieme a suo figlio Gabriele. Un uomo che ha vissuto per il suo paese e che ci lascia una grande eredità. A nome di tutta l’amministrazione faccio a Gabriele, Marco e alla famiglia le più sentite condoglianze. Un abbraccio immenso".

g.n.