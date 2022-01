Castelfranco di Sotto (Pisa), 25 gennaio 2022 - Un malore fulminante. Ha avuto un primo mancamento, poi sembrava essersi ripreso. Quindi la morte, tragica, ancora nel pieno degli anni. Se n'è andato così Andrea Barbacci, 51 anni, impiegato dello studio legale dell'avvocato Bonistalli a Castelfranco di Sotto. La provincia di Pisa è sotto chocp per la morte di Barbacci.

E' accaduto poco dopo le nove. I colleghi l’hanno subito soccorso e hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Quando sono arrivati gli operatori del 118, Andrea Barbacci sembrava essersi ripreso. Ma immediatamente dopo ha accusato un altro malore e non c’è stato niente da fare per salvargli la vita. Andrea Barbacci abitava a Chiecinella, frazione del comune di Palaia. Aveva frequentato l’istituto magistrale Isidoro Falchi di Montopoli e da tanti anni lavorava nello studio legale di via Calatafimi a Castelfranco. Non era sposato e non aveva figli.