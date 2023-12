Incidente di Lajatico: il quarantenne morto nel frontale lascia moglie e due figli

Lajatico (Pisa), 21 dicembre 2023 – Si chiamava Edmond Zero e aveva 41 anni l’uomo morto nell’incidente frontale accaduto nel tratto di Lajatico della Sarzanese Valdera nella prima mattina di giovedì 21 dicembre. Il quarantenne abitava a Fornacette ed era di origini albanesi. Viveva da tempo in Italia. Nello scontro non ha avuto scampo.

La scena dell'incidente (Bongianni / Fotocronache Germogli)

Ogni tentativo di rianimazione del personale di soccorso, giunto in pochi minuti, non ha purtroppo avuto esito. Edmond Zero si trovava insieme a un connazionale su una monovolume Ulisse. In un tratto di rettilineo, l’auto si è scontrata con quella di una coppia di Pomarance, un’Audi Q5. Un tremendo boato ha scosso la campagna della zona.

Alcuni automobilisti giunti poco dopo l’incidente hanno prestato i primi soccorsi. Tra questi anche personale sanitario che passava di lì per caso. Poi l’arrivo di 118, vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri. I tre feriti non sono in pericolo di vita. L’uomo che viaggiava con la vittima ha avuto pochi giorni di prognosi. Trenta invece i giorni di prognosi per la coppia sull’Audi, che è stata trasferita all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso Pegaso.

Edmond Zero lascia moglie e due figli. Profondo il lutto a Fornacette, dove il quarantenne era conosciuto.