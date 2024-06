Morto Fusaro brigadiere dei carabinieri

L’Arma è stata la sua missione, l’impegno professionale, il suo orgoglio e anche il suo vanto. Annunziato Fusaro – venuto a mancare a 74 anni – era brigadiere dei carabinieri in congedo, con gran parte della sua carriera vissuta tutta nella compagnia dei carabinieri di San Miniato. Una voce conosciuta da molti, quella di Fusaro, che fra vari incarichi ha gestito anche il centralino. Così, anche per noi giornalisti è stato per tanti anni il primo contatto ed il primo filtro cordiale e competente, prima di poter porre le nostre domande a chi rivestiva ruoli di comando. La salma si trova nella cappella del commiato della Misericordia di San Miniato Basso ed i funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Poggio al Pino. Il brigadiere Fusaro lascia la moglie, i figli, la nuora, la sorella, il fratello e tanti amici e colleghi.