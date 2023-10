Malore in casa, muore giovane padre. Gabriele Riccucci lascia due bimbi di 8 e 5 anni

Santa Croce, 12 ottobre 2023 – Un giovane padre di 43 anni è morto, improvvisamente, a causa di un infarto fulminante, mentre si trovava nella sua casa di via Primo Maggio a Santa Croce dove abitava con la moglie e i figli: una bimba di 8 anni e un bimbo di 5.

Si chiamava Gabriele Riccucci e lavorava in una conceria di Santa Croce. La famiglia, in particolare il padre, Davide, sono conosciuti a Santa Croce. Davide Riccucci dagli anni Settanta è sempre stato tra i volontari della Festa dell’Unità. La notizia dell’improvvisa morte di Gabriele ha sconvolto dirigenti e simpatizzanti del Partito Democratico e non solo. Il 43enne si è sentito male improvvisamente martedì sera mentre si trovava in casa. E’ spirato nonostante i soccorsi del 118. La moglie lavora alla Coop di Empoli. Il funerale oggi alle 15 in Collegiata.