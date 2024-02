Morta Cinzia Castiglione. Aicc: "Grande dolore"

PONTEDERA

"Con grande dolore annunciamo che ci ha lasciati la nostra socia e amica, l’avvocato Cinzia Castiglione, componente assidua del nostro consiglio direttivo, alle cui attività ha dato per anni il notevole contributo di una costante vivace partecipazione anche con la generosa disponibilità della sua competenza giuridica". Con queste parole le amiche e le compagne di avventura della Aicc l’Associazione Italiana di Cultura Classica hanno voluto salutare l’avvocata Cinzia Castiglione. "Vogliamo esprimere la nostra profonda, affettuosa vicinanza – continuano dall’associazione pontederese – alla sorella Giovanna, così gravemente colpita da questa perdita". I funerali si sono svolti ieri nella chiesa del Sacro Cuore ai Villaggi. L’Aicc, presieduta da Laura Marconcini Turini, è un punto di riferimento nella Valdera per la diffusione della cultura classica attraverso l’organizzazione di convegni, eventi e di concorsi. Volontari spinti dalla passione per la conoscenza e la cultura che portano avanti progetti dedicati al sapere.