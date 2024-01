Morta a 103 anni. Maria Tavano. Oggi il funerale

CASTELFRANCO

Si è spenta ieri notte all’età di 103 anni Maria Tavano. Era ospite da alcuni anni della residenza sanitaria assistenziale Le Vele di Fucecchio, ma aveva abitato per decenni a Castelfranco, dove era arrivata nel 1966 con il marito e i quattro figli, due purtroppo deceduti prima di lei, rispettivamente venti e sei anni fa. Era originaria di Borgia, in provincia di Catanzaro. Il funerale è fissato per le 15 di oggi nella chiesa Collegiata di Castelfranco. Maria Tavano (nella foto) faceva parte di una famiglia di persone molto longeve. Suo nonno era morto a quasi cent’anni, la mamma e il babbo a novant’anni inoltrati. E una sorella, che abita a Napoli, ha 97 anni, lo scorso anno era morto un fratello di 98 anni, mentre altri due fratelli sono morti ultranovantenni.