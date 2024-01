Montecatini: Avvio sperimentale raccolta differenziata organica, prossima tappa il porta a porta

Al via una fase sperimentale per la raccolta differenziata della frazione organica, dei rifiuti solidi urbani, da febbraio, in attesa di iniziare, nel corso dei mesi successivi, la raccolta porta a porta. Nei prossimi giorni, iniziando dall’abitato di Montecatini e poi Ponteginori, con esclusione, al momento, del centro storico, saranno posizionati, in prossimità degli attuali punti di conferimento dei rifiuti indifferenziati, i nuovi contenitori nei quali dovrà essere inserita la sola frazione organica. Contemporaneamente sarà consegnato, in via eccezionale, un mastello di. "sotto lavello", da utilizzare per la raccolta dell’organico e il successivo sversamento nei bidoni sulla strada. Il gestore Rea procederà al loro svuotamento tre volte alla settimana, nel periodo invernale e quattro volte in quello estivo. Almeno una volta al mese saranno lavati e disinfettati. Alle attività commerciali saranno invece consegnati contenitori su ruote proprie con specifiche indicazioni circa il modo di conferire e il punto di ritiro.