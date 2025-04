Mondo del vino. Fra nodo dazi e speranze

Il vitivinicolo è vitale per l’agricoltura della zona. Un mondo con il fiato sospeso per i dazi di Trump. Un nodo che è stato al centro anche del Vinitaly al quale ha partecipato Cia Etruria con Matteo Cantoni dell’azienda Fibbiano di Terricciola. "Durante l’evento non abbiamo parlato di altro – dice Cantoni – tutti si sono chiesti quanto i dazi avrebbero inciso sul mercato. Ciononostante la richiesta non è venuta meno, così come l’interesse intorno al prodotto di qualità made in Italy. Personalmente - sottolinea Cantoni- non credo che il problema verrà percepito dai ristoratori abituati ad offrire una certa qualità ai loro clienti, piuttosto vedo più a rischio la fascia media della popolazione che sullo scaffale del supermercato statunitense troverà lo stesso prodotto italiano di sempre ad un prezzo molto più alto: e non solo per i dazi imposti da Trump ma a causa di tutta una serie di passaggi (trasporto, importatore, distributore)". Inoltre l’effetto della decisione di sospendere i dazi per 90 giorni ha, a sua volta, innescato un meccanismo frenetico di overbooking che, proprio in queste ore, ha portato a richiedere ingenti quantitativi di vino approfittando di questo periodo finestra concesso da Trump e ignorando cosa potrebbe accadere dopo. "La domanda, in questo momento, è talmente alta- sottolinea- che i prezzi stanno già lievitando. Le vetrerie non riescono a star dietro alla richiesta di bottiglie, La presidente Cia Etruria, Cinzia Pagni. "In queste ore- dice- stanno arrivando buone notizie dagli Stati Uniti che ci fanno sperare in una ripresa di dialogo e di commercio dei nostri prodotti di qualità nel mercato americano".