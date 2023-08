Nuovo monastero buddista in Toscana, donato il primo milione di euro

Santa Luce (Pisa), 11 agosto 2023 – “Dona un mattone e costruiamo il monastero“. Uno slogan semplice ma così di impatto che ha portato fior di piccoli o grandi mecenati a donare la cifra di 1.071.457 euro per realizzare un grande sogno: la costruzione del nuovo monastero buddhista a Pomaia, non lontano dall’istituto buddista Lama Tzong Khapa. Sarà costruito, a partire da zero, sulla roccia proprio come i monasteri del Tibet. In un’area di grande bellezza che ha subìto in passato il trauma ambientale dell’escavazione, e che verrà recuperata con la realizzazione di un Parco della Contemplazione e della Pace. Il Dalai Lama del Tibet, che ha visitato e benedetto il luogo del monastero nel giugno del 2014, gli ha conferito il nome Lhungtok Choekhorling.

In italiano si può liberamente tradurre come “luogo dove l’insegnamento è trasmesso e realizzato“. Il monastero che darà ospitalità a un centinaio fra monaci e monache, è uno scrigno che contribuirà a preservare e tramandare gli insegnamenti buddhisti, preziosi gioielli di saggezza di oltre 2500 anni fa, che sono di grande beneficio all’intera umanità. Aiuterà ad accrescere la compassione e l’amore per tutti gli esseri senzienti nel rispetto della nostra unica casa, la terra. Contribuirà allo sviluppo della saggezza, al dialogo scientifico, all’incontro tra la sapienza e la scienza di Oriente e Occidente e a promuovere la pace nel mondo attraverso il dialogo interreligioso. Progettata dall’architetto Gino Zavanella, sarà sensibile sia alle tradizioni antiche che al contesto paesaggistico, seguirà un percorso di eco-sostenibilità in armonia con il territorio circostante e l’uso di risorse energetiche naturali e pulite.

L’iter burocratico tra il Comune di Santa Luce e l’associazione Sangha Onlus, avviato nel 2004, si è concluso con il permesso a costruire siglato nel giugno 2022. Di questo luogo di meditazione e preghiera ne beneficeranno tutti, buddhisti e non. L’associazione Sangha Onlus ha come obiettivo principale la costruzione del primo monastero buddhista della tradizione tibetana in Italia. Come donare per la posa della prima pietra del nuovo monastero? Cento euro equivalgono a un mattone, 500 euro a 5 mattoni, 1.000 euro a dieci mattoni, 5.000 euro a 50 mattoni e 10.000 mila euro a 100 mattoni. L’obiettivo è arrivare a 2 milioni di euro entro la fine dell’anno. Le info per le donazioni si trovano sul sito www.monasterobuddhista.it.