Modartech conquista la Milano fashion week

PONTEDERA

Gli outfit degli studenti del Modartech di Pontedera arrivano sulle passerelle della Milano Fashion Week. Primo appuntamento domani con la Milano Fashion&Jewels, l’evento vede in passerella Emma Orsucci con la collezione “Nessuna Traccia”, ispirata all’abbigliamento da montagna e Mira Ascoli con il progetto “Doll a Porter”, che richiama le caratteristiche delle bambole più iconiche. Lunedì 16 settembre si terrà invece la premiazione di Mittelmoda - The Fashion Award. In finale Sofia Marzoli, con la sua collection “Welcome to my Carnival”, ispirata agli abiti circensi e carnevaleschi. Martedì 17 sulle passerelle della 10a edizione di Milano Moda Graduate, saliranno invece Sebastiano Ratti, finalista per la sezione promossa da YKK, il quale proporrà un capo dalla sua collezione “SMBS_2526” che esplora la simbiosi tra uomo e innovazione tecnologica. E Adele Rasini che presenta invece “Giù al Mincio”, capsule collection che porta all’attenzione l’abilità artigianale dei piccoli centri italiani. Infine l’area expo ospiterà una selezione di 12 progetti realizzati dalle scuole di Piattaforma sistema formativo moda Ets, tra cui le calzature in pelle e paglia realizzate dalla studentessa Alessandra Tognarelli.