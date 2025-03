Mobilità sostenibile: "Colonnine elettriche"

Un passo importante verso la sostenibilità ambientale e la mobilità elettrica. L’amministrazione di Terricciola ha infatti deciso di promuovere l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in diverse aree del territorio, contribuendo così alla riduzione delle emissioni nocive e al miglioramento della qualità della vita. L’iniziativa – spiega un anota – si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali per la mobilità sostenibile, che vedono nella diffusione delle infrastrutture di ricarica uno degli strumenti fondamentali per incentivare l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Il Comune di Terricciola, in linea le normative europee e con il piano operativo vigente, ha individuato alcune aree adatte per l’installazione di colonnine di ricarica, già destinate a parcheggio, che saranno messe a disposizione in forma gratuita ad operatori privati che si offrano di realizzare e gestire i punti di ricarica senza alcun onere per l’amministrazione pubblica.

Il Comune ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di aziende specializzate nel settore. L’obiettivo è quello di selezionare operatori in grado di fornire, installare, manutenere e gestire le colonnine in modo efficiente e sostenibile. L’avviso pubblico è disponibile sull’albo pretorio e sul sito web istituzionale, oltre a essere stato diffuso tramite organi di stampa e manifesti informativi.

L’iniziativa – dice l’amministrazione – "non solo favorirà l’uso di veicoli elettrici, ma contribuirà anche a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento acustico nel territorio comunale". L’amministrazione di Terricciola "ribadisce così il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità urbana".