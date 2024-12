Mobilieri Ponsacco Le mosse di dicembre. Sotto l’albero torna la punta Luca Andreotti

Con l’inizio del mese dicembre si è scaldato il mercato dei calciatori dilettanti considerato di riparazione all’organico che ha avviato il campionato. Ha confermato la regola anche la società dei Mobilieri Ponsacco che ha avvertito la necessità di correggere la rosa, puntando per ora sul reparto offensivo per le difficoltà dimostrate in zona gol. Il direttore sportivo Socci annuncia la cessione dell’attaccante Federico Mengali classe ’34 che ha fatto 13 presenze con i rossoblu segnando 3 reti, mentre arrivano due nuovi giocatori. Si tratta dell’ingaggio del veloce esterno d’attacco Cristiano Riccomi classe ’06 dal Seravezza serie D, e della punta Luca Andreotti classe ’96 dal Fucecchio.

Torna a vestire la maglia del Ponsacco per la terza volta Andreotti che fu agli ordini di Lazzini nella stagione 2015/16, bissando la presenza poi con mister Alberti.

In questa stagione Andreotti ha cominciato il campionato con la maglia del Cenaia, segnando tre reti, passando poi al Fucecchio nel mese di ottobre e regalando ai bianconeri i tre punti con un gol contro il RF Querceta.

Da martedì Andreotti ha iniziato agli ordini di mister Macelloni, e su questo triplice trasferimento l’atleta non fa mistero della scelta Ponsacco. "Sono contento di ritrovarmi a Ponsacco. Ho lasciato Cenaia per incomprensione con qualche compagno, mentre a Fucecchio era il mister che non mi vedeva. Per quanto mi consta il Ponsacco ha le possibilità di risalire in classifica. Domenica contro la capolista, che incontro per la terza volta, sono sicuro che faremo una grande partita, giochiamo in casa".

