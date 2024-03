Mobilieri Ponsacco fa 130

Tre gli aspetti caratterizzanti della Mobilieri Ponsacco per la stagione 2024, la 130esima dalla sua nascita che porta la data del 1894. L’allestimento di una squadra juniores, l’avvio concreto della scuola avviamento al ciclismo presso la Galleria Aringhieri, riconosciuta dalla Federciclismo e che ospiterà da giugno a settembre anche i campi solari, e ben sette gare da organizzare con il Campionato Regionale esordienti 1° e 2° anno, e dopo il successo del 2023, il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe per gli allievi a fine giugno ancor più ricco e importante, con la prima frazione a cronometro e le altre due in linea, la Coppa del Mobilio, la gara nazionale in ottobre per i dilettanti. Il programma e la presentazione delle squadre durante tre momenti. Il ritrovo presso il Comune di Ponsacco a confermare la vicinanza dell’amministrazione alla società, la benedizione da parte di Don Armando, la presentazione e premiazione delle squadre all’Auditorium Mons. Elio Meliani. Oltre agli otto juniores, l’impegno del suo presidente Franco Fagnani sarà quello di incrementare il numero dei giovanissimi (sono 3), degli esordienti (soltanto un atleta), mentre gli allievi sono quattro. A completare l’organico infine la squadra amatori del fuoristrada. Per la scuola di ciclismo, anche per questa la preziosa vicinanza del Comune di Ponsacco con la sindaca Francesca Brogi, sarà Francesco Gambini il responsabile con l’apertura ai campi solari, altro momento per ospitare i giovanissimi con la speranza che qualcuno di essi scelga il ciclismo. Premiati infine gli sponsor della società rossoblù, autentico vanto ed orgoglio del ciclismo nazionale. JUNIORES: Emanuele Anguillesi, Cristian Acampora, Manuel Cantini, Riccardo Orsi, Christian Fini, Alessio Mancini, Marco Simoncini, Pietro Turini. Ds Antonio Bonaccorsi. ALLIEVI: Mattia Puccini, Marco Sichi, Diego Donofrio, Andrea Marsel Priami. ESORDIENTI: Raffaele Sichi. GIOVANISSIMI: Edoardo Campani, Rayane Ettajani, Gabriele Guglielmo. AMATORI: Christian Grimaldi, Antonio Guidi, Alessandro Napolitano, Alan Horton. STAFF TECNICO: David Mancini, Stefano Bani, Alessandro Sichi, Marino della Pace.

Antonio Mannori