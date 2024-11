Missioni speciali e rischio. Parola del Comandante Alfa

Una vita straordinaria la sua, vissuta nell’ombra e sconosciuta ai più, e per questo incredibile. Il Lions Club di San Miniato, in collaborazione con quello di Pontedera e quello di Pontedera Valdera, ospiterà il prossimo 27 novembre al circolo Cheli, il Comandante Alfa. Un appuntamento speciale per soci ed ospiti dei club per conoscere il Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri che il comandante ha co-fondato. Si tratta del reparto speciale circondato allora come oggi dalla più assoluta segretezza, e diventata la punta di lancia dell’Arma per missioni ad alto rischio, contro il terrorismo, liberazioni ostaggi, cattura dei più pericolosi criminali, in azioni in Italia e all’estero. Il militare ribattezzato dai suoi uomini Comandante Alfa, è diventato un militare obbligato ad indossare il mefisto nero, che crede decisamente nella lotta per la libertà e la democrazia al servizio delle istituzioni. Il comandante ha un curriculum militare impressionante, che lo ha portato ad essere il carabiniere più decorato d’Italia. A San Miniato presenterà i suoi ultimi libri: "Parola d’ordine proteggere" e "Liberate gli ostaggi". L’evento è stato reso possibile dalla sezione sanminiatese dell’Anc.