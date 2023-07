Missione compiuta in Vespa: "Abbiamo raggiunto Capo Nord, è stato il viaggio della vita"

Pontedera, 11 luglio 2023 – Tredici giorni in sella alla sua Vespa 125 per raggiungere Capo Nord. La due ruote tutta pontederese divenuta mito mondiale è ancora la protagonista di un’impresa, stavolta di quella appena compiuta da Gianmarco Guerrini, di Pietrasanta ma che da tanti anni lavora alla Hta di Pontedera. Il 2 giugno è partito da Firenze insieme ad altri 40 appassionati e avventurieri provenienti da tutta Europa. "Il mio fedele compagno di viaggio, conosciuto alla partenza, era di Lione" inizia a raccontare la sua avventura Guerrini. "All’inizio dover raggiungere Capo Nord sembrava davvero un’impresa. Questi sono mezzi che hanno dai 50 ai 60 anni di vita, che non marciano a grandi velocità. In Vespa abbiamo passato circa 10 ore al giorno, ci fermavamo solo per fare rifornimento e raramente per pranzare. La tabella di marcia era molto rigida, ogni minuto fermi era un minuto perso". Monaco, Berlino, Stoccolma, Rovaniemi in Finlandia le tappe prima di arrivare a destinazione. "Quando abbiamo iniziato a capire che stavamo compiendo il viaggio della vita è stato quando abbiamo preso il traghetto per la Svezia. I paesaggi erano cambiati, eravamo davvero lontani da casa e le giornate si erano allungate. Quindi siamo riusciti ad arrivare, in 25, a Capo Nord. Qui siamo stati abbastanza fortunati con il meteo, c’è sempre freddo e un forte vento. È stata un’ottima esperienza che mi lascia tanti ricordi e che mi ha permesso di conoscere molte persone. Un viaggio da fare una volta nella vita e sono felice di averlo fatto in Vespa". Quindi l’invito del sindaco Matteo Franconi per il prossimo anno, per costituire un gruppo numeroso che parta in Vespa alla volta del punto più a nord.

l.b.