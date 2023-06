Fino a Capo Nord in sella alla Vespa

In sella alla sua inseparabile Vespa ET3 del 1982 ha attraversato con altre 40 persone otto Paesi per un lungo viaggio di 12 giorni e 4.200 chilometri fino a raggiungere Capo Nord (Norvegia). Un’impresa indimenticabile quella del pietrasantino Gianmarco Guerrini, il quale appena arrivato ha srotolato la bandiera di Pietrasanta (nella foto) ricevuta dall’amministrazione comunale prima della partenza. L’iniziativa, organizzata da RaidTribe, è stata piena di aneddoti: dallo stop improvviso a causa del vento fino alla carbonara preparata in Germania per il proprietario dell’hotel in cui loro erano gli unici ospiti.